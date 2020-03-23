Д. Комбаров: считаю, что пригодился бы нынешнему «Спартаку»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, ранее выступавший за «Спартак», выразил мнение, что мог бы пригодиться нынешней команде красно-белых.



«Понимал сразу, что тяжело будет бороться за высокие места в этом сезоне, потому что серьёзно обновился состав, формируется новая команда. Пришло много молодых футболистов, которым необходимо привыкнуть к Премьер-Лиге. Следующий сезон уже должен показать, правильные ли решения были приняты, те ли футболисты были куплены. Считаю, что пригодился бы „Спартаку“.



Сели за стол переговоров, поняли друг друга и пошли навстречу. Разошлись в дружеских отношениях, сказали „до свидания“, но не „прощай“. Команда хорошо меня проводила, а клуб выложил душевный пост в социальных сетях. Символическая сборная? Наш чемпионский состав, в котором я очень хотел видеть брата», — приводит слова Комбарова «Р-Спорт».



Комбаров играл в составе «Спартака» с 2010 по 2019 год, после чего перешёл в «Крылья Советов». Вместе с московским клубом Комбаров выиграл чемпионат России в сезоне-2016/2017 и стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

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