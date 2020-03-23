Широков: плей-офф в чемпионате России был бы интереснее, чем 18 команд
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков предложил варианты завершения чемпионата России после окончания действия карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
«В чемпионате Австралии неплохие футболисты выступают, сборная у них приличная. Почти всегда она выходит на чемпионаты мира. В Австралии закрытая лига? Мы так сделать не можем. А вот вариант с плей-офф можно было бы рассмотреть. Было бы намного интереснее, чем 18 команд.
Из-за текущей ситуации с коронавирусом можно также рассмотреть вариант с игрой на закрытой территории. Если пандемия не доберётся в Сочи или Краснодар, то там можно сыграть. Можно выезжать. Инфраструктура есть, но согласятся ли клубы", — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».
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