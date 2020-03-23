Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Широков: плей-офф в чемпионате России был бы интереснее, чем 18 команд

Широков: плей-офф в чемпионате России был бы интереснее, чем 18 команд
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков предложил варианты завершения чемпионата России после окончания действия карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

«В чемпионате Австралии неплохие футболисты выступают, сборная у них приличная. Почти всегда она выходит на чемпионаты мира. В Австралии закрытая лига? Мы так сделать не можем. А вот вариант с плей-офф можно было бы рассмотреть. Было бы намного интереснее, чем 18 команд.

Из-за текущей ситуации с коронавирусом можно также рассмотреть вариант с игрой на закрытой территории. Если пандемия не доберётся в Сочи или Краснодар, то там можно сыграть. Можно выезжать. Инфраструктура есть, но согласятся ли клубы", — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дзюба: кто-то чеканит, кто-то начнёт по карнизу балкона ходить. Не люблю такие темы
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020