Мяч несостоявшегося Евро-2020, авторский геймпад и другие призы турнира по FIFA 20

«Чемпионат» продолжает регистрацию на глобальный онлайн-турнир по FIFA 20.
Матчи пройдут на консолях PlayStation 4 (дивизионы Англия, Испания, Италия, Франция + Германия) и XboxOne (единый дивизион). Старт — после 16:00 мск 27 марта. Заявиться может абсолютно любой пользователь, из любой части планеты. Турнир не предполагает никаких взносов, участие бесплатное.
Победители и призёры каждого из пяти дивизионов получат призы от организаторов: первые места — мерч от «Чемпионата», геймпад, кастомизированный специально для чемпиона, две игры от EA Games на выбор; вторые и третьи места — мяч несостоявшегося Евро-2020 adidas Uniforia Pro, призы от EA Games и сувениры от «Чемпионата».
Регистрация до 21:00 мск 26 марта. Общение и вопросы в группе «Чемпионат. Киберспорт».
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