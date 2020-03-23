Тедеско провёл семинар для тренеров всех команд «Спартака»
Сегодня, 23 марта, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провёл семинар для тренеров всей вертикали московского клуба, сообщается на официальном сайте красно-белых.
Семинар состоялся на стадионе «Открытие Арена». В мероприятии приняли участие тренерские штабы «Спартака-2», молодёжной и юношеской команд, а также тренеры академии «Спартака» имени Ф.Ф. Черенкова.
На семинаре Тедеско рассказал об основных принципах своей работы, организации тренировочного процесса в основной команде «Спартака», а также поделился опытом работы с молодёжными командами в системе детско-юношеского футбола в Германии. В ходе семинара тренеры могли задать наставнику первой команды московского клуба интересующие их вопросы.
Черчесов рассказал об отношениях с Тедеско и другими тренерами РПЛ
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