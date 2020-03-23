Бэйл поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой, использовав клюшку для гольфа
Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл необычным образом поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой.
Футболист не стал чеканить рулон, а вместо этого забил в него мячик клюшкой для гольфа.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящий момент Бэйл, как и многие другие игроки, находится в карантине, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ранее валлиец неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков из-за увлечения гольфом.
Бэйл перешёл в «Реал» в 2013 году из лондонского «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл 14 матчей в чемпионате Испании, забил два гола и отдал две результативные передачи.
«Реал» готов отпустить Бэйла бесплатно
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