Бийол: в Словении ситуация более напряжённая, чем в России. Люди на жёстком карантине

Словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал, как проводит время на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.
«Очень грустная ситуация. Но так сложилось, и сейчас необходимо соблюдать определённый порядок. Каков мой обычный график? Теперь получается чуть дольше поспать. Затем иду на первую тренировку. После того как выполнен необходимый объём работы, возвращаюсь домой, где и провожу львиную долю времени. Читаю книги, смотрю фильмы. Потом наступает время для второй тренировки. После неё готовлю себе ужин. Затем вновь читаю или смотрю кино. Наконец, отправляюсь спать. Тренируюсь в парке, рядом с домом. Народа там почти нет. Совершаю пробежки. В остальное время, как уже сказал, нахожусь дома. Конечно, очень скучаю по тренировкам с мячом.
В Словении всё очень непросто. Пожалуй, ситуация там чуть более напряжённая, чем здесь, в России. Люди находятся на жёстком карантине, им не рекомендуется выходить на улицу», — приводит слова Бийола Bobsoccer.
- 23 марта 2020
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