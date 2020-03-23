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Жена Икарди выложила фото измученных итальянских врачей и призвала всех оставаться дома

Жена Икарди выложила фото измученных итальянских врачей и призвала всех оставаться дома
Футбол / Италия 0

Ванда Нара, супруга и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «Интеру», опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии итальянских врачей, которые работают с людьми, заражёнными коронавирусом.

«Ради каждого из них оставайтесь дома», — написала Нара.

Фото: «Инстаграм» Ванды Нары

Напомним, на данный момент Нара и Икарди находятся на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены чемпионат Италии и другие ведущие турниры.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.

Жена Икарди: мечтаю, что всё будет, как раньше
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