Яновский: куда Чалову в «Кристал Пэлас», если он в России не забивает?

Бывший игрок ЦСКА Игорь Яновский прокомментировал выступления команды в чемпионате России, а также оценил шансы нападающего «армейцев» Фёдора Чалова перебраться в английскую Премьер-лигу.
«Ребята стараются, но сзади детский сад. Слишком много ошибок. Да и забивать сейчас некому. Фёдор Чалов в прошлом сезоне неплохо выглядел, а сейчас вообще никакой. Куда ему в «Кристал Пэлас», если он в России не забивает? Если нападающий хочет уехать за рубеж, то должен решать судьбу матчей, тащить на себе команду. Ей тяжело, а ты обыграл и забил! Чалов же ничего такого не делает.
Думаю, что ЦСКА недоукомлектован. Какая может быть Лига чемпионов, если на хорошем уровне играют несколько человек: Никола Влашич, Марио Фернандес, более или менее Иван Обляков. Игоря Акинфеева в расчёт не берём – он не полевой игрок. Видимо, денег нет, чтобы покупать сильных футболистов. Впрочем, это проблема не только ЦСКА», — приводит слова Яновского «Команда России».
- 23 марта 2020
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