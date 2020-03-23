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Магнуссон присоединился к челленджу с туалетной бумагой

Магнуссон присоединился к челленджу с туалетной бумагой
Футбол / РПЛ 0

Исландский защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон принял участие в челлендже «Оставайся дома».

«Гол или не гол?» — спрашивает пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».

Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и его партнёр защитник Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.

В этом сезоне 27-летний Магнуссон в 20 матчах чемпионата России забил два мяча. Контракт защитника с клубом действует до лета 2022 года.

Ахметов поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой
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