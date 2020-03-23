Магнуссон присоединился к челленджу с туалетной бумагой
Исландский защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон принял участие в челлендже «Оставайся дома».
«Гол или не гол?» — спрашивает пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».
Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и его партнёр защитник Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.
В этом сезоне 27-летний Магнуссон в 20 матчах чемпионата России забил два мяча. Контракт защитника с клубом действует до лета 2022 года.
Ахметов поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой
Читайте также
- 23 марта 2020
-
21:30
-
21:20
-
21:17
-
20:56
-
20:55
-
20:35
-
20:34
-
20:13
-
19:58
-
19:52
-
19:35
-
19:34
-
19:16
-
19:13
-
18:54
-
18:44
-
18:31
-
18:21
-
18:08
-
18:07
-
18:04
-
17:57
-
17:39
-
17:25
-
17:22
-
17:05
-
16:59
-
16:44
-
16:43
-
16:32
-
16:22
-
16:22
-
16:08
-
16:03
-
15:46
Партнерский контент