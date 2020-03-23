УЕФА официально перенёс финалы еврокубков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте объявил о переносе из-за пандемии коронавирусной инфекции финалов еврокубков.
Решающие матчи мужской Лиги чемпионов, Лиги Европы и женской Лиги чемпионов перенесены на неопределённый срок.
Финал мужской Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка». Финал Лиги Европы — 27 мая в Гданьске на арене «Энерга Гданьск».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 16 тысяч человек. Число заразившихся превысило 368 тысяч человек. Из-за угрозы распространения коронавируса в Европе приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме Беларуси.
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