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Экс-президент «Реала» Альварес заразился коронавирусом

Экс-президент «Реала» Альварес заразился коронавирусом
Футбол / Испания 0

Бывший президент мадридского «Реала» Фернандо Мартин Альварес заразился коронавирусом, сообщает El Mundo.

По информации источника, 72-летний бизнесмен был доставлен в отделение интенсивной терапии одной из больниц Мадрида. Напомним, Альварес был назначен временным президентом «Реалом» в феврале 2006 года после отставки Флорентино Переса.

Напомним, несколько дней назад от коронавирусной инфекции скончался другой экс-президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс. Ему было 76 лет.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 16 тыс. человек. Число заразившихся превысило 368 тыс. Из-за угрозы распространения коронавируса в Европе приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме Беларуси.

Бывший президент «Реала» Санс умер от коронавируса
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