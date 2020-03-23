«В Европе вечно больше проблем — эмигранты дебоширят, людей насилуют». Беленов о пандемии

Вратарь «Уфы» Александр Беленов поделился мнением о пандемии коронавируса в мире.



«Ограничение на стадионе это даже не странно — это бредово. Ограничьте тогда народ в метро, там людей больше, чем на стадионах. Да и если среди этих пяти тысяч человек был заболевший, он ведь мог заразить других. Непонятно, откуда взялась цифра — пять тысяч. Почему не 10 тысяч?!



Отпуск? Знаю, что за границей многих игроков тоже отправили на две недели. Сказали: «Ребят, тренировок не будет, занимайтесь чем хотите». Но в Европе всегда больше проблем, потому что она более открытая. От этого они и страдают: эмигранты приезжают, дебоширят, людей насилуют. Наверное, даже хорошо, что в Россию нужна виза. У них вирус распространён сильнее. Иностранцы говорят, что в Италии сейчас полная жесть творится.



В России цифры занижены? Возможно. Но у нас пока, по крайней мере, паники нет. Хотя народ напрягся. Если китайцы справились, то мы тоже не должны ударить в грязь лицом. Тем более мы с Китаем в нормальных отношениях, где-то они нам подскажут и помогут. Эта ситуация — большой напряг для клубов, ведь у них из-за неё финансовые потери. Надеюсь, у нас всё не так плохо, этой гадости мало. А если всё будет хорошо, то почему не играть", — сказал Беленов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Салавату Муртазину.

Полностью интервью с Беленовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.