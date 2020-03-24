Беленов: как можно работать до 65 лет? Платишь всю жизнь пенсионный взнос, а потом помер

Вратарь «Уфы» Александр Беленов поделился мнением о пенсионном возрасте в Российской Федерации.

«Поправки в Конституцию? Если честно, я просто в шоке. В третий раз за десять лет. Про пенсию и говорить не буду. Мама сказала, что ей 800 рублей прибавили. Супер, страна развивается! Знаю, как непросто живётся простым людям в регионах. У мамы пенсия 14 тыс., а семь тысяч — коммуналка. Вот тебе семёра, проживи на неё! Как вообще можно работать до 65 лет, когда средняя продолжительность жизни для мужчин не многим больше? (68,5 года, по данным Росстата. — Прим. «Чемпионата»). То есть платишь всю жизнь пенсионный взнос, а потом помер. Ну отдайте эти деньги моей семье хотя бы, это же логично? — сказал Беленов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Салавату Муртазину.