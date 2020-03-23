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Рыбусь: спрашивали у руководства «Локо», почему мы тренируемся, пока другие на карантине

Рыбусь: спрашивали у руководства «Локо», почему мы тренируемся, пока другие на карантине
Футбол / РПЛ 0

Польский полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь рассказал, что команда продолжает тренироваться в условиях карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.

«Мы решили, что три дня занимаемся и один день отдыхаем. Тестов на коронавирус не проходили, просто приезжаем и тренируемся. Юрий Сёмин? Он приходит на тренировки. Наверное, это решение Юрия Павловича.

У нас был разговор с президентом клуба, почему мы тренируемся, а остальные команды в Европе или в России находятся на карантине. Так принято, что нам нужно тренироваться. Мы это приняли. Понятно, в Европе сейчас ситуация более тяжёлая, чем в России. Пока есть возможность тренироваться, мы это выполняем. Сейчас трудно что-то планировать.

Будет ли возобновлен сезон чемпионата России? Думаю, нет. Не вижу предпосылок», — приводит слова Рыбуся сайт телеканала «Матч ТВ».

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