Орлов — Малкому: не попадёшь в сборную Бразилии и станешь русским? Это не очень серьёзно

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова бразильского нападающего «Зенита» Малкома, заявившего, что не исключает вероятности принятия российского гражданства с целью выступления за сборную России.
«Немного удивила фривольность Малкома, который сказал, что, если его не возьмут в сборную Бразилии, он будет играть за Россию. Меняет человек гражданство… Ну ты остановись, подумай, есть ли смысл. Не могу спокойно к этому относиться. Я постарше всех футболистов. Ну как? Если не попадёшь в состав сборной Бразилии, то станешь русским? Это не очень серьёзно», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».
Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны» за € 40 млн. В этом сезоне игрок в пяти матчах РПЛ забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- 23 марта 2020
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