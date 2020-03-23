«Торпедо» продлило карантин из-за коронавируса

Пресс-служба московского «Торпедо» сообщила о продлении карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и учитывая приостановку первенства ФНЛ, руководство и тренерский штаб «Торпедо» приняли решение продлить командный карантин ещё на неделю.

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Таким образом, футболисты продолжат работать по индивидуальной программе до 29 марта включительно. О дальнейших планах черно-белых будет сообщено дополнительно», — сообщается в «инстаграме» московского клуба.

«Торпедо», набрав в 27 матчах 53 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Следующий матч «автозаводцы» должны провести с «Енисеем», но дата пока не определена.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/2020