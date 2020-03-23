«Торпедо» продлило карантин из-за коронавируса

Пресс-служба московского «Торпедо» сообщила о продлении карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и учитывая приостановку первенства ФНЛ, руководство и тренерский штаб «Торпедо» приняли решение продлить командный карантин ещё на неделю.
⠀
Таким образом, футболисты продолжат работать по индивидуальной программе до 29 марта включительно. О дальнейших планах черно-белых будет сообщено дополнительно», — сообщается в «инстаграме» московского клуба.
«Торпедо», набрав в 27 матчах 53 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Следующий матч «автозаводцы» должны провести с «Енисеем», но дата пока не определена.
Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/2020
- 23 марта 2020
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:30
-
22:30
-
22:19
-
21:54
-
21:48
-
21:30
-
21:20
-
21:17
-
20:56
-
20:55
-
20:35
-
20:34
-
20:13
-
19:58
-
19:52
-
19:35
-
19:34
-
19:16
-
19:13
-
18:54
-
18:44
-
18:31
-
18:21
-
18:08
-
18:07
-
18:04
-
17:57
-
17:39
-
17:25
-
17:22
-
17:05
-
16:59