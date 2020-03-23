Главный тренер «Галатасарая» заразился коронавирусом
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заразился коронавирусом. Об этом 66-летний специалист сообщил на своей странице в «Твиттере».
«Согласно результатам медицинских тестов, которые прошёл сегодня, у меня диагностирован коронавирус. Сейчас я в больнице в надёжных руках врачей. Не волнуйтесь», — написал Терим.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 16 тыс. человек. Число заразившихся превысило 368 тыс. Из-за угрозы распространения коронавируса в Европе приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме Беларуси.
Терим возглавляет «Галатасарай» с 2017 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Фиорентина», «Милан», и возглавлял сборную Турции.
Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса
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