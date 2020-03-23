Орлов: отправить Роналдиньо в Беларусь? Ему сначала надо туда, где сидели Кокорин и Мамаев

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о предложении бывшего футболиста сборной Беларуси Александра Глеба отправить нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси в Беларусь для поддержания игровой формы.
«Глеб пошутил, что Роналду и Месси нужно срочно приехать в Беларусь, если они хотят поддерживать форму. Логика в этом есть. Они могли бы сыграть там несколько матчей. Провели бы в Беларуси месяца два, поддерживая форму и заодно обучая белорусских коллег. Можно туда отправить Роналдиньо, если выйдет из тюрьмы? Ему сначала надо в Валуйки, где сидели Кокорин и Мамаев, там зарекомендовать себя, провести матч дружбы, а после этого он выйдет по УДО», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».
В настоящее время чемпионат Беларуси остаётся единственным в Европе, не приостановленным из-за коронавируса. В остальных лигах, среди которых ведущие европейские и еврокубки, матчи не проходят.
- 23 марта 2020
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