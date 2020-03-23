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Орлов: получается, Путин не должен выходить из дома? Ему же больше 65 лет

Орлов: получается, Путин не должен выходить из дома? Ему же больше 65 лет
Футбол / РПЛ 0

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об указе мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля.

«Собянин сказал, что москвичи старше 65 лет должны соблюдать домашний режим. И к Сёмину сразу журналист с вопросом: „А вы будете выполнять указание мэра Москвы?“ Он сказал: „Конечно буду“. Зачем задавать такой вопрос? Зачем спрашивать у Сёмина, будет ли он выходить из дома по просьбе Собянина? Собянин же говорит: „Это относится к тем, кому это надо по службе“. То есть журналист, задавший вопрос, не дочитал до конца. Но получается, что у нас и президент не должен выходить из дома, если он в Москве находится? Ему же больше 65. И мои слова тоже искажали. Я говорил „РПЛ“, а один сайт написал — РФС. Вектор атаки сместился. Ну и к чему Сёмину такой вопрос задавать? Коллеги, одумайтесь», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

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