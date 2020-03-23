Итальянский эксперт назвал матч «Аталанта» — «Валенсия» биологической бомбой

Фабиано Ди Марко, руководитель отделения пульмунологии в больнице имени папы Джованни XXIII в Бергамо, назвал главную причину распространения коронавируса в Италии.
«19 февраля 40 тысяч жителей Бергамо отправились в Милан, чтобы посмотреть матч «Аталанта» — «Валенсия» на стадионе «Сан-Сиро». Они ехали на автобусах, машинах, поездах, и это стало настоящей биологической бомбой, к сожалению", — приводит слова Ди Марко OK Diario.
Стоит отметить, что многие итальянские врачи придерживаются аналогичного мнения.
«Прошёл месяц с того матча. Скопление тысяч людей, находившихся в двух сантиметрах друг от друга и активно проявлявших эмоции, вполне могло способствовать распространению коронавирусной инфекции», — отметил итальянский иммунолог Франческо Ле Фош.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» состоялся 19 февраля в Милане и завершился победой клуба из Бергамо со счётом 4:1.
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