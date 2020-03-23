Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Итальянский эксперт назвал матч «Аталанта» — «Валенсия» биологической бомбой

Итальянский эксперт назвал матч «Аталанта» — «Валенсия» биологической бомбой
Футбол / Лига чемпионов 0

Фабиано Ди Марко, руководитель отделения пульмунологии в больнице имени папы Джованни XXIII в Бергамо, назвал главную причину распространения коронавируса в Италии.

«19 февраля 40 тысяч жителей Бергамо отправились в Милан, чтобы посмотреть матч «Аталанта» — «Валенсия» на стадионе «Сан-Сиро». Они ехали на автобусах, машинах, поездах, и это стало настоящей биологической бомбой, к сожалению", — приводит слова Ди Марко OK Diario.

Стоит отметить, что многие итальянские врачи придерживаются аналогичного мнения.

«Прошёл месяц с того матча. Скопление тысяч людей, находившихся в двух сантиметрах друг от друга и активно проявлявших эмоции, вполне могло способствовать распространению коронавирусной инфекции», — отметил итальянский иммунолог Франческо Ле Фош.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» состоялся 19 февраля в Милане и завершился победой клуба из Бергамо со счётом 4:1.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020