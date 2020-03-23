«Урожай» выступил с заявлением по поводу статьи на «Чемпионате»

Генеральный директор «Урожая» Станислав Лысенко от имени клуба выступил с заявлением в связи с выходом статьи «Футбол России инфицирован? Матч ПФЛ похож на договорняк». Данный материал был опубликован сегодня на «Чемпионате».

«23 марта 2020 года на информационном ресурсе «Чемпионат» размещена статья некого автора Дмитрия Егорова под названием «Футбол России инфицирован? Матч ПФЛ похож на договорняк». В подзаголовок статьи вынесено: «Странные голы, вал ставок, падение коэффициентов – обратит ли внимание Александр Дюков на матч «Урожая» с «Интером»?»



В своей статье г-н Егоров, претенциозно претендуя на «глубокий» и «компетентный» анализ хода матча 19-го тура Первенства России по футболу между ФК «Урожай» и ФК «Интер», манипулируя субъективной, выхваченной из контекста событий околофутбольной информацией, настойчивыми намеками пытается убедить читателя в том, что этот матч носил договорный, неспортивный характер.



При этом, оценивая действия футболистов на первом после зимнего перерыва официальном матче, автор опирается не на оценки специалистов в области футбола, а на собственные сомнения и отрывочные высказывания анонимных сотрудников неназванных букмекерских контор, имеющих совершенно понятный, иной интерес к матчам. Искусственный подбор этих комментариев в заданном автором направлении также преднамеренно искажает суть вопроса.



То, что не укладывалось в «авторский замысел», по понятным причинам, в статью не вошло, хотя открытой и достоверной информации для объективной оценки матча было более чем достаточно.



Для того чтобы понять крупный результат и ход матча, г-ну Егорову, как и большинству букмекеров, стоило провести хотя бы поверхностный анализ зимней селекции «Урожая» и «Интера»: краснодарцы усилились семью новичками, имевшими опыт выступления в ФНЛ и РПЛ, тогда как команда из Карачаево-Черкесии потеряла ряд ведущих игроков, в том числе и лучшего бомбардира клуба. Нелишне было обратить внимание на победные результаты контрольных матчей в новом составе «Урожая», в том числе с лидерами других дивизионов. Изучить материалы предыдущих двух матчей между «Урожаем» и «Интером» (календарная и товарищеская).



Но, апеллируя к президенту РФС, г-н Егоров добивался не объективности, а, видимо, броскости материала, славы «изобличителя». Можно было бы сослаться автору на право свободно выражать мнение, если бы такое самовыражение не било по живым людям, не распространялось публично как истина, не причиняло ущерб футболу.



Что или кто стоит за публикацией этого «специалиста»? Попытка заработать дешевую популярность на мнимом скандальчике, поднять рейтинг интернет-издания либо чьи-то вполне меркантильные интересы, не нам судить… Но та безответственность, с которой Егоров пытается сформировать у читателей мнение о договорном характере описанного матча и, соответственно, нечистоплотности руководителей, игроков и тренеров обоих клубов, не только безосновательно подрывает деловую репутацию и доброе имя нашего клуба, но и незаслуженно оскорбляет наших футболистов, тренеров и болельщиков, искренне болеющих футболом, осознанно подрывает авторитет российских футбольных состязаний.



Такие досужие суждения должны получить справедливую оценку футбольного сообщества, истинных болельщиков и руководства РФС, а их авторы — нести заслуженную ответственность за публичное распространение информации, порочащей репутацию футбольного клуба «Урожай», его футболистов и тренеров.



При этом вызывает по меньшей мере удивление решение издания «Чемпионат» опубликовать статью этого автора, построенную только на догадках и мнениях.

Учитывая вышеизложенное, требуем от руководства сайта www.championat.com и от самого Д. Егорова принесения на страницах того же интернет-ресурса официальных извинений за свои действия, связанные с упомянутой публикацией.



Также заявляем, что ФК «Урожай» открыт для сотрудничества с уполномоченными лицами РФС при необходимости детально изучить описанную выше ситуацию и будет информировать болельщиков и заинтересованных лиц о результатах этой работы", — приводит текст заявления Лысенко официальный сайт клуба.