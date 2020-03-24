«Локомотив» может возглавить наставник «Олимпиакоса»

«Локомотив» проявляет интерес к главному тренеру «Олимпиакоса» Педру Мартиншу, утверждает Calciomercato.

По данным источника, португальский специалист является одним из приоритетных вариантов на пост наставника московского клуба.

Напомним, что контракт нынешнего наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина истекает по окончании сезона. Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется сербским тренером Марко Николичем.

49-летний Мартинш тренирует «Олимпиакос» с 2018 года. Под его руководством пирейский клуб в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Греции. В нынешнем сезоне клуб лидирует с семиочковым отрывом от ближайшего преследователя. Также «Олимпиакос» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где в первом матче на своём поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).