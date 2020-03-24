Результаты всех футбольных матчей 23 марта
Вчера, 23 марта, состоялись матчи чемпионатов Австралии, Мьянмы, Никарагуа, а также товарищеские встречи.
Австралия. А-Лига
«Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити» — 2:1
Мьянма. Национальная лига
«Хантарвади Юнайтед» — «Зекапин Юнайтед» — 4:2
«Сагайнг» — «Чин Юнайтед» — 3:1
Никарагуа. Лига Примера — Клаусула
«Манагуа» — «Хувентус Манагуа» — 4:2
«Депортиво Лас-Сабанас» — «Чинандега» — 1:1
Товарищеские матчи
«Знамя Труда» (Россия) — «Ротор-2» (Россия) — 0:0
«Ханинге» (Швеция) — «Тебю» (Швеция) — 2:1
Напомним, что в данный момент все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент коронавирусом заразились почти 375 тыс. человек. Число погибших превысило 16 тыс.
Никарагуа - Примера. Клаусура. 6-й тур
23 марта 2020, понедельник. 03:00 МСК
Депортиво Лас-Сабанас
Лас-Сабанас
Окончен
1 : 1
Чинандега
Чинандега
0:1 – 23' 1:1 – 71'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 6-й тур
23 марта 2020, понедельник. 03:00 МСК
Манагуа
Манагуа
Окончен
4 : 2
Хувентус Манагуа
Манагуа
1:0 – 38' 2:0 – 43' 3:0 – 53' 4:0 – 57' 4:1 – 78' 4:2 – 86'
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