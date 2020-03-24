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Результаты всех футбольных матчей 23 марта

Результаты всех футбольных матчей 23 марта
Футбол / Прочие турниры 0

Вчера, 23 марта, состоялись матчи чемпионатов Австралии, Мьянмы, Никарагуа, а также товарищеские встречи.

Австралия. А-Лига

«Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити» — 2:1

Мьянма. Национальная лига

«Хантарвади Юнайтед» — «Зекапин Юнайтед» — 4:2
«Сагайнг» — «Чин Юнайтед» — 3:1

Никарагуа. Лига Примера — Клаусула

«Манагуа» — «Хувентус Манагуа» — 4:2
«Депортиво Лас-Сабанас» — «Чинандега» — 1:1

Товарищеские матчи

«Знамя Труда» (Россия) — «Ротор-2» (Россия) — 0:0
«Ханинге» (Швеция) — «Тебю» (Швеция) — 2:1

Напомним, что в данный момент все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент коронавирусом заразились почти 375 тыс. человек. Число погибших превысило 16 тыс.

Никарагуа - Примера. Клаусура. 6-й тур
23 марта 2020, понедельник. 03:00 МСК
Депортиво Лас-Сабанас
Лас-Сабанас
Окончен
1 : 1
Чинандега
Чинандега
0:1 – 23'   1:1 – 71'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 6-й тур
23 марта 2020, понедельник. 03:00 МСК
Манагуа
Манагуа
Окончен
4 : 2
Хувентус Манагуа
Манагуа
1:0 – 38'   2:0 – 43'   3:0 – 53'   4:0 – 57'   4:1 – 78'   4:2 – 86'
Австралия - А-лига. А-лига. 26-й тур
23 марта 2020, понедельник. 11:30 МСК
Ньюкасл Джетс
Ньюкасл
Окончен
2 : 1
Мельбурн Сити
Мельбурн
1:0 Фитцджеральд – 45+1'   1:1 Беренгер – 70'   2:1 Угаркович – 78'
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