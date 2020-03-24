Результаты всех футбольных матчей 23 марта

Вчера, 23 марта, состоялись матчи чемпионатов Австралии, Мьянмы, Никарагуа, а также товарищеские встречи.

Австралия. А-Лига

«Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити» — 2:1

Мьянма. Национальная лига

«Хантарвади Юнайтед» — «Зекапин Юнайтед» — 4:2

«Сагайнг» — «Чин Юнайтед» — 3:1

Никарагуа. Лига Примера — Клаусула

«Манагуа» — «Хувентус Манагуа» — 4:2

«Депортиво Лас-Сабанас» — «Чинандега» — 1:1

Товарищеские матчи

«Знамя Труда» (Россия) — «Ротор-2» (Россия) — 0:0

«Ханинге» (Швеция) — «Тебю» (Швеция) — 2:1

Напомним, что в данный момент все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент коронавирусом заразились почти 375 тыс. человек. Число погибших превысило 16 тыс.