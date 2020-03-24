«Черчесов позвонил: «Есть интерес?». Беленов рассказал, в какие клубы мог перейти

Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал, в какие клубы он мог перейти.



«Помимо «Зенита» был вариант с «Динамо», когда Черчесов был главным. Он позвонил и спросил: «Есть интерес?». Ответил: «Да, конечно». В тот момент у «Динамо» был суперсостав: Кураньи, Кокорин, Джуджак, Вальбуэна. У меня был действующий контракт с «Кубанью», и Станислав Саламович сказал: «Всё, дальше пусть разбираются менеджеры». На этом всё закончилось. Потом уже узнал, что заглохло по вине агента, который хотел на мне заработать.



Как правило, все тренеры — это бывшие футболисты, через связи многое со временем узнаёшь. Но так часто бывает. Тебя не удивляет, что у нас в России есть футболисты, которые ездят по всем командам, но ничего не показывают? Вот он во всех командах сидит на лавке, не играет, но ездит по разным клубам. Все же всё понимают. Они надевают медали, выставляют в «Инстаграм», хлопают болельщикам. У них всё «круто».



На определённом этапе был вариант с «Краснодаром», но сам понимал, что мне туда нельзя. Был капитаном «Кубани», и если бы перешёл в «Краснодар», меня бы просто не поняли. Да я и сам не хотел — меня всё устраивало. У нас была классная команда», — рассказал Беленов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Салавату Муртазину.

«Глядя, как живут дети, видишь: ни черта у нас всё не хорошо». Редкое интервью с Беленовым О кидалове агентов, поправках к Конституции, пенсии в России и коронавирусе.