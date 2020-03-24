Врач сборной России рассказал, реально ли завершить сезон за полтора месяца

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о возможности завершить сезон за полтора месяца после того, как будет завершён карантин из-за пандемии коронавируса.

«Реально ли завершить сезон за полтора месяца? Все в равных условиях, за спортсменами следят врачи, профессионалы. УЕФА рекомендовало закончить до конца июня. Везде осталось провести не так много игр — проблем быть не должно. При самом худшем варианте чемпионаты могут быть объявлены законченными, но это худший вариант. Даже если все начнут в конце мая, можно успеть. Но тогда придётся пожертвовать июньской паузой на сборные. Понимание по ситуации будет не раньше середине апреля", — сказал Безуглов в эфире телеканала «Россия 24».