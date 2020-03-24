Тарасов показал, как выглядит его нога после перелома. Видео
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов показал, как выглядит его нога после перелома.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, что Тарасов перешёл в «Рубин» в зимнее трансферное окно в статусе свободного агента. Футболист прошёл с казанцами учебно-тренировочные сборы и подписал с клубом контракт до окончания сезона-2019/2020. Дмитрий сломал ногу на тренировке спустя три дня после подписания контракта с казанским клубом. Руководство «Рубина» позже сообщило, что не планирует расторгать соглашение с игроком.
После 22 туров чемпионата России «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. На данный момент сезон в РПЛ приостановлен минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
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