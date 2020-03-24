Полузащитника «Манчестер Сити» оштрафовали за нарушение карантина

Полузащитник «Манчестер Сити» Педро Порро, который выступает на правах аренды в «Вальядолиде», заявил, что был оштрафован за нарушение карантина в Испании.

«Сегодня утром я совершил ошибку, и я хочу публично извиниться за это. Я поехал на своём автомобиле в центр Вальядолида за чем-то, чего у нас не было дома. Я жил в Боэсильо и не мог получить у нас то, что мне нужно было. Полиция не понимала, что я тут делаю и выписала штраф. Я максимально уважаю карантин, но сегодня я ошибся и я надеюсь, что это поможет другим людям. Хочу извиниться перед полицией Вальядолида», — написал игрок в своём «твиттере».

Испания на сегодняшний день является третьей страной в Европе по количеству заражённых. На данный момент в стране зафиксировано более 33 тыс. случаев заражения.