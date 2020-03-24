«Наполи» отменил решение возобновить тренировки 25 марта

«Наполи» объявил о том, что не возобновит тренировки 25 марта из-за пандемии коронавируса.

«Наполи» объявляет, что тренировки приостановлены на неопределённое время. Дата возобновления тренировок будет определена в зависимости от развития ситуации с распространением COVID-19», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее «Наполи» планировал вернуться к тренировочному процессу 25 марта, несмотря на то, что такое решение идёт наперекор запрету правительства Италии о проведении любых массовых мероприятий в стране.

Все спортивные мероприятия в Италии приостановлены до 3 апреля.

Лидером чемпионата Италии после 26 туров является туринский «Ювентус», который набрал 63 очка. В первую тройку входят римский «Лацио» (62) и миланский «Интер» (54). «Наполи» занимает шестое место, набрав 39 очков.

Италия является первой страной в Европе по количеству заражённых коронавирусом. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 63 тыс. заразившихся, из которых более 6 тыс. погибли.