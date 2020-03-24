«Наполи» отменил решение возобновить тренировки 25 марта

«Наполи» объявил о том, что не возобновит тренировки 25 марта из-за пандемии коронавируса.
«Наполи» объявляет, что тренировки приостановлены на неопределённое время. Дата возобновления тренировок будет определена в зависимости от развития ситуации с распространением COVID-19», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Ранее «Наполи» планировал вернуться к тренировочному процессу 25 марта, несмотря на то, что такое решение идёт наперекор запрету правительства Италии о проведении любых массовых мероприятий в стране.
Все спортивные мероприятия в Италии приостановлены до 3 апреля.
Лидером чемпионата Италии после 26 туров является туринский «Ювентус», который набрал 63 очка. В первую тройку входят римский «Лацио» (62) и миланский «Интер» (54). «Наполи» занимает шестое место, набрав 39 очков.
Италия является первой страной в Европе по количеству заражённых коронавирусом. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 63 тыс. заразившихся, из которых более 6 тыс. погибли.
- 24 марта 2020
-
04:57
-
03:26
-
01:59
-
01:18
-
01:00
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:34
-
00:30
-
00:24
-
00:05
-
00:02
- 23 марта 2020
-
23:38
-
23:27
-
23:17
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:30
-
22:30
-
22:19
-
21:54
-
21:48
-
21:30
-
21:20
-
21:17
-
20:56
-
20:55
-
20:35
-
20:34
-
20:13
-
19:58
-
19:52