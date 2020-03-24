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«Барселона» предложит Лангле контракт на улучшенных условиях

«Барселона» предложит Лангле контракт на улучшенных условиях
Футбол / Испания 0

Испанская «Барселона» планирует предложить французскому защитнику Клеману Лангле новое соглашение на улучшенных условиях, сообщает Diario Sport.

Текущее соглашение игрока истекает в 2023 году. Сам 24-летний Лангле доволен положением в клубе и не собирается его покидать. Защитник перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2018 года за € 35,9 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Лангле провёл за «Барсу» 19 матчей, забил два мяча, получил пять жёлтых карточек и дважды был удалён с поля.

Ранее стало известно, что «Барселона» готова расстаться с другим французом, нападающим Антуаном Гризманном. Сине-гранатовые хотят получить за Антуана как минимум € 100 млн. 29-летним французом могут заинтересоваться «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Челси» и лондонский «Арсенал».

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