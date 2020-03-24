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«Фиорентина» заинтересовалась Малиновским

«Фиорентина» заинтересовалась Малиновским
Футбол / Италия 0

Итальянская «Фиорентина» по окончании сезона планирует усилиться атакующим полузащитником. Один из вариантов — украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский, сообщает Calciomercato.

26-летний Малиновский перешёл в «Аталанту» из бельгийского «Гента» летом 2019 года. В текущем розыгрыше чемпионата Италии украинец провёл за клуб из Бергамо 22 матча и забил четыре мяча.

Помимо Малиновского «Фиорентине» интересны полузащитник «Милана» Лукас Пакета и игрок «Удинезе» Родриго де Пауль, причём приоритетный вариант — именно Пакета. Его трансфер оценивается в € 30 млн. В текущем сезоне бразилец провёл за «Милан» 15 матчей.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии был остановлен после 26-го тура. «Фиорентина» занимает 13-место с 30 очками.

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