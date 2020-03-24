Игроки дортмундской «Боруссии» отказались от 20% зарплат

Игроки дортмундской «Боруссии» пошли навстречу руководству клуба и отказались от 20% заработных плат на время приостановки Бундеслиги из-за пандемии коронавируса, сообщает Bild.

Это поможет сохранить работу 850 сотрудникам клуба. После 25 сыгранных матчей «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии с 51 очком и отстаёт от лидирующей «Баварии» на четыре очка.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 349 тыс. человек, более 15 тыс. умерло.