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Игроки дортмундской «Боруссии» отказались от 20% зарплат

Игроки дортмундской «Боруссии» отказались от 20% зарплат
Футбол / Германия 0

Игроки дортмундской «Боруссии» пошли навстречу руководству клуба и отказались от 20% заработных плат на время приостановки Бундеслиги из-за пандемии коронавируса, сообщает Bild.

Это поможет сохранить работу 850 сотрудникам клуба. После 25 сыгранных матчей «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии с 51 очком и отстаёт от лидирующей «Баварии» на четыре очка.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 349 тыс. человек, более 15 тыс. умерло.

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