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Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

Розыгрыш чемпионата Австралии приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Федерации футбола Австралии.

Во многих городах страны введён карантин, передвижение по Австралии ограничено — именно поэтому руководство федерации решилось на приостановку турнира. На данный момент отменены все матчи до 22 апреля.

«Решение, которое мы приняли, стало результатом изменившихся требований со стороны государства. Здоровье и безопасность наших болельщиков, игроков, волонтёров и персонала всегда были для нас важнее всего. Сегодняшнее решение было трудным, однако мы можем помочь в борьбе с коронавирусом, замедлив его распространение», — сказал глава федерации Джеймс Джонсон.

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