Форвард «Майнца»: Ибрагимович сделал невероятное. Его высокомерие меня не интересует

Нападающий «Майнца» Жан-Филипп Матета поделился мнением о форварде «Милана» Златане Ибрагимовиче.

«Златан был моим кумиром в детстве. Мне хотелось, чтобы моим любимым игроком был высокий нападающий, который быстро бегает, показывает технику и умеем вести мяч.

Что мне понравилось в нём? То, что он забивает. Всё, что он делал, это забивал. Ибрагимович является лучшим бомбардиром в истории после Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Тут не может быть споров. Он сделал невероятное.

Меня не интересует всё, что находится за пределами этого, когда он говорит с прессой и демонстрирует высокомерное», — приводит слова Матета France Football.

В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах за «Милан» во всех турнирах. 38-летний швед записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу.