Форвард «Майнца»: Ибрагимович сделал невероятное. Его высокомерие меня не интересует

Нападающий «Майнца» Жан-Филипп Матета поделился мнением о форварде «Милана» Златане Ибрагимовиче.
«Златан был моим кумиром в детстве. Мне хотелось, чтобы моим любимым игроком был высокий нападающий, который быстро бегает, показывает технику и умеем вести мяч.
Что мне понравилось в нём? То, что он забивает. Всё, что он делал, это забивал. Ибрагимович является лучшим бомбардиром в истории после Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Тут не может быть споров. Он сделал невероятное.
Меня не интересует всё, что находится за пределами этого, когда он говорит с прессой и демонстрирует высокомерное», — приводит слова Матета France Football.
В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах за «Милан» во всех турнирах. 38-летний швед записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу.
- 24 марта 2020
-
09:42
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:00
-
08:53
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:19
-
06:58
-
06:33
-
06:09
-
05:57
-
05:33
-
04:57
-
03:26
-
01:59
-
01:18
-
01:00
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:34
-
00:30
-
00:24
-
00:05
-
00:02
- 23 марта 2020
-
23:38
-
23:27
-
23:17
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:47