ЦСКА вернул Нисимуру в «Вегалта Сендай»
Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура проведёт ближайшее время на родине, где будет выступать за «Вегалта Сендай».
Как сообщается на официальном сайте японского клуба, 23-летний футболист присоединился к команде на правах аренды, рассчитанной до 1 января 2021 года.
22 марта было объявлено о досрочном уходе Нисимуры из португальского клуба «Портимоненсе», за который он выступал на правах аренды с января этого года. Сообщалось, что Такума волнуется за своих родных из-за пандемии коронавирусной инфекции и попросил руководство «армейцев» расторгнуть арендное соглашение, чтобы вернуться в Японию к семье.
Нисимура защищал цвета «Вегалта Сендай» с 2015 по лето 2018 года, после чего перешёл в ЦСКА. Сумма трансфера составила € 1 млн.
Селекция ЦСКА не так уж идеальна. В трансферах стало многовато ошибок
Повышенный риск, связанный с ограничением в финансах, — явно не единственное объяснение.
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