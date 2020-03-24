ЦСКА вернул Нисимуру в «Вегалта Сендай»

Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура проведёт ближайшее время на родине, где будет выступать за «Вегалта Сендай».



Как сообщается на официальном сайте японского клуба, 23-летний футболист присоединился к команде на правах аренды, рассчитанной до 1 января 2021 года.



22 марта было объявлено о досрочном уходе Нисимуры из португальского клуба «Портимоненсе», за который он выступал на правах аренды с января этого года. Сообщалось, что Такума волнуется за своих родных из-за пандемии коронавирусной инфекции и попросил руководство «армейцев» расторгнуть арендное соглашение, чтобы вернуться в Японию к семье.



Нисимура защищал цвета «Вегалта Сендай» с 2015 по лето 2018 года, после чего перешёл в ЦСКА. Сумма трансфера составила € 1 млн.

Селекция ЦСКА не так уж идеальна. В трансферах стало многовато ошибок Повышенный риск, связанный с ограничением в финансах, — явно не единственное объяснение.