Малафеев назвал топ-10 спортивных и мотивационных фильмов

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, в настоящее время работающий в клубе заместителем спортивного директора по общим вопросам, порекомендовал для просмотра 10 фильмов.

«Во время эпидемии лучший способ профилактики — карантин или самоизоляция. Чтобы не заскучать дома или на даче, предлагаю мой топ-10 спортивных и мотивационных фильмов, после просмотра которых вы точно найдёте в себе силы для достижения целей. И да, пишите в комментариях свой топ фильмов.

1. «Невидимая сторона». История о том, как поддержка и вера приёмной семьи помогли Майклу Оэру добиться успеха в американском футболе и стать профессиональным игроком «Балтимор Рэйвенс».

2. «Игра по чужим правилам». Главный герой — тренер, который в 1966 году впервые в истории американского спорта собрал баскетбольную команду из афроамериканцев и столкнулся с расовыми предрассудками.

3. «Вспоминая титанов». Ещё одна история о расовой дискриминации. Дензелу Вашингтону в роли тренера предстоит преодолеть сопротивление новой команды и стать с ней единым целым.

4. «Легенда Багера Ванса». Гольфист, некогда подающий надежды, а теперь пьяница и бездельник, берёт себя в руки и выступает на одном поле с именитыми соперниками. Фильм стоит посмотреть хотя бы из-за звёздного состава: Шарлиз Терон, Мэтта Деймона и Уилла Смита.

5. «Каждое воскресенье». К плей-офф команда «Акулы Майами», играющая в американский футбол, подходит в полном раздрае: игроки разобщены, среди руководства нет единого мнения о будущем спортсменов, а тренер (Аль Пачино) впал в депрессию. Можно ли преодолеть личные кризисы и показать звёздную игру?

6. «Джерри Магуайр». На примере главного героя, спортивного агента Джерри Магуайра (Том Круз), вы увидите, как вера в себя и поддержка близких приводят к успеху.

7. «Мы — одна команда». В авиакатастрофе погибают игроки и тренерский состав университетской команды американского футбола. Молодой тренер собирает новую команду и ведёт её к победе, чтобы спасти честь университета.

8. «Преодоление». Фильм о том, как в один момент мечта исполняется и ты, не будучи спортсменом, становишься членом профессиональной команды американского футбола. Но что дальше?

9. «Триумф». Любитель-гольфист побеждает в профессиональном чемпионате, несмотря на противоборство родного отца и презрение окружающих.

10. «Сёрфер души». В 13 лет героиня лишилась руки из-за нападения акулы. Но сила воли и характера помогли ей стать сёрфером и на равных соревноваться со здоровыми спортсменами», — написал Малафеев на своей странице в «Инстаграме».