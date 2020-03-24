Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Федун: бояться коронавируса должен только я

Федун: бояться коронавируса должен только я
Федун: бояться коронавируса должен только я
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил влияние пандемии коронавируса на спорт.

«Паника от коронавируса задела спорт. Это достаточно странно, потому что коронавируса должен бояться только я – для мужчины старше 62 лет вероятность смерти составляет 6%, для мужчины до 40 лет – 0,3%. У моих знакомых двое детей. Мама заболела, дети прочихались, и ничего не произошло, а папа сбежал. Спрятался от них и пока сидит в другом месте, чтобы не заразиться. Спортсмены могут являться переносчиками, но что молодые ребята практически не болеют – это правда.

Сейчас возникает патовая ситуация: никто не знает, когда коронавирус закончится. Дай бог, удастся его победить к маю, есть шанс на продолжение чемпионата. Но я верю пессимистам, которые говорят, что в лучшем случае всё закончится в середине лета или даже ближе к осени», — сказал Федун в ролике на YouTube-канале РБК.

Теперь из нашего футбола уйдут деньги? Отвечает экономист
Цепочка: коронавирус – нефть – Федун.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020