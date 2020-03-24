Ахметов учит английский язык во время карантина

Полузащитник московского ЦСКА и национальной команды России Ильзат Ахметов сообщил, что во время карантина занялся изучением английского языка.

«Нет лучшего времени, чем настоящее. Так мой преподаватель английского говорит. На карантине время зря не теряю. Учу английский между тренировками. Паулино нас и на карантине достанет», — написал Ахметов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ильзата Ахметова в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Ильзат забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ахметов выступает за ЦСКА с июля 2018 года. Ранее хавбек защищал цвета казанского «Рубина». Контракт 22-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до 30 июня 2022 года.