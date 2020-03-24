«Сатурн» — «Сахалин»: главный футбольный матч дня в мире начнётся в 16:00

Из-за угрозы распространения коронавируса большинство футбольных турниров по всему миру было остановлено. Тем не менее сегодня, 24 марта, состоится несколько матчей.



В главной встрече дня сыграют российские клубы «Сатурн» и «Сахалин», выступающие в Профессиональной футбольной лиге. Товарищеский матч начнётся в 16:00 мск.



Также состоятся ещё две контрольные встречи, участниками которых станут шведские команды. В 19:00 мск прозвучит стартовый свисток в матче «Энгельхольм» – «Астрио». Завершит игровой день встреча «Стоксунда» и «Карлбергса», которая начнётся в 22:00 мск.



Напомним, Российская Премьер-Лига и все другие турниры под эгидой РФС приостановлены до 10 апреля, английская Премьер-лига – до 30-го, испанская Ла Лига – до 5-го, итальянская Серия А – до 3-го, немецкая Бундеслига – до 2 апреля, французская Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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