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Пост Дзюбы проверили на расизм. В нём игроки «Зенита» сравнивались с обезьянами

Пост Дзюбы проверили на расизм. В нём игроки «Зенита» сравнивались с обезьянами
Футбол / РПЛ 0

Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал об итогах рассмотрения публикации нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, сравнившего своих одноклубников с обезьянами из советского мультфильма.

«Мы изучили пост Дзюбы в его «инстаграме», и он не несёт в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей, а во-вторых, Артём сравнивает игроков «Зенита» с одним из самых известных советских мультфильмов про семью. Однако всё равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными, и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях», — сказал Смертин.

Фото: «Инстаграм» Артёма Дзюбы

Напомним, на пост Дзюбы накануне, 23 марта, отреагировала организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE).

Дзюба сравнил себя и темнокожих футболистов «Зенита» с обезьянами. В FARE отреагировали
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