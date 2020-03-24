Пост Дзюбы проверили на расизм. В нём игроки «Зенита» сравнивались с обезьянами

Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал об итогах рассмотрения публикации нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, сравнившего своих одноклубников с обезьянами из советского мультфильма.



«Мы изучили пост Дзюбы в его «инстаграме», и он не несёт в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей, а во-вторых, Артём сравнивает игроков «Зенита» с одним из самых известных советских мультфильмов про семью. Однако всё равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными, и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях», — сказал Смертин.

Фото: «Инстаграм» Артёма Дзюбы

Напомним, на пост Дзюбы накануне, 23 марта, отреагировала организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE).