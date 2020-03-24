«Дурдом на выезде». Дзюба показал танец своих детей
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём «инстаграме» опубликовал ролик со своими детьми.
На видео два сына футболиста танцуют под музыку, а один из них копирует фирменное празднование отца, приставляя кисть руки к голове в стиле военного приветствия.
«Всем позитива и неспокойной ночи», — написал Дзюба, сопроводив пост хештэгом #дурдомнавыезде.
Видео доступно на «Чемпионате».
В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса, а футболисты «Зенита» и других клубов находятся на карантине. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.
Ранее Дзюба поделился мнением об отношении россиян к пандемии коронавируса.
Пост Дзюбы проверили на расизм. В нём игроки «Зенита» сравнивались с обезьянами
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