Баллак: увольнение Моуринью в 2007 году — вина игроков «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак рассказал об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера лондонцев в сентябре 2007 года.

«Я был достаточно опытен, чтобы всё понять. Когда команда не выигрывает, тренер — первый человек, которого могут заменить.

Для Моуринью это был четвёртый сезон в «Челси». Если посмотреть на среднее время, которое тренер проводит в клубе, это довольно неплохой результат. Моуринью работал слишком интенсивно. Возможно, из-за этого в какой-то момент всё перестало работать.

Это была общая вина, вина игроков. Мы не сожалели об этом, хотя нужно было смотреть вперёд. У меня всё ещё хорошие отношения с Жозе. Немногие футболисты говорят о нём плохо», — приводит слова Баллака Sky Sports.