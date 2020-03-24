Баллак: увольнение Моуринью в 2007 году — вина игроков «Челси»
Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак рассказал об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера лондонцев в сентябре 2007 года.
«Я был достаточно опытен, чтобы всё понять. Когда команда не выигрывает, тренер — первый человек, которого могут заменить.
Для Моуринью это был четвёртый сезон в «Челси». Если посмотреть на среднее время, которое тренер проводит в клубе, это довольно неплохой результат. Моуринью работал слишком интенсивно. Возможно, из-за этого в какой-то момент всё перестало работать.
Это была общая вина, вина игроков. Мы не сожалели об этом, хотя нужно было смотреть вперёд. У меня всё ещё хорошие отношения с Жозе. Немногие футболисты говорят о нём плохо», — приводит слова Баллака Sky Sports.
Моуринью стал волонтёром и разносил продукты пожилым людям
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