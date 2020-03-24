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«В Беларуси Батька отменил коронавирус!» Украинский эксперт — о приостановке сезона

«В Беларуси Батька отменил коронавирус!» Украинский эксперт — о приостановке сезона
Футбол / Прочие турниры 0

Украинский футбольный эксперт и тренер Владимир Пятенко поделился мнением о паузе в сезоне из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

«В Беларуси, конечно, Батька отменил коронавирус! Но если серьёзно, то недооценивать эту беду нельзя. Думаю, что в нашей стране (на Украине. — Прим. «Чемпионата») всё правильно сделали — приостановили сезон, но не отменили. Может, не в ближайшее время, но всё-таки чемпионат доиграем», — сказал Пятенко в программе «Украина футбольная».

Напомним, чемпионат Беларуси, в отличие от большинства лиг в мире, не был приостановлен из-за коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 16 595 человек.

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