«Тренируйся сам, я пошёл». Ребёнка Комличенко не впечатлили занятия отца

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко в своём «инстаграме» показал, как тренируется в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
Рядом с футболистом во время занятий находился его ребёнок, который, посмотрев на отца, удалился из кадра. Комличенко сопроводил это подписью «Тренируйся сам, я пошёл».
Также Николай написал: «Карантин карантином, но тренировки никто не отменял».
Видео доступно на «Чемпионате».
В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.
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