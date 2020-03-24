«Тренируйся сам, я пошёл». Ребёнка Комличенко не впечатлили занятия отца

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко в своём «инстаграме» показал, как тренируется в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.



Рядом с футболистом во время занятий находился его ребёнок, который, посмотрев на отца, удалился из кадра. Комличенко сопроводил это подписью «Тренируйся сам, я пошёл».



Также Николай написал: «Карантин карантином, но тренировки никто не отменял».

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.