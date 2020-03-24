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Ж. Мариу назвал игроков, которые вдохновили его больше всего

Ж. Мариу назвал игроков, которые вдохновили его больше всего
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, кто из футболистов вдохновил его больше всего, когда он был молодым игроком.

«Первым был Зинедин Зидан. Почему? Из-за позиции. На поле он действовал очень элегантно, и это сильно вдохновило меня. Вторым был Криштиану Роналду, поскольку я стал игроком «Спортинга» в тот же год, когда он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Криштиану был примером, которому хотели следовать все молодые футболисты. Он очень вдохновил меня», — сказал Мариу в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».

В нынешней кампании Жоау забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Статистика игроков чемпионата России сезона-2019/2020.

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