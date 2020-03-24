Ж. Мариу назвал игроков, которые вдохновили его больше всего

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, кто из футболистов вдохновил его больше всего, когда он был молодым игроком.

«Первым был Зинедин Зидан. Почему? Из-за позиции. На поле он действовал очень элегантно, и это сильно вдохновило меня. Вторым был Криштиану Роналду, поскольку я стал игроком «Спортинга» в тот же год, когда он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Криштиану был примером, которому хотели следовать все молодые футболисты. Он очень вдохновил меня», — сказал Мариу в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».

В нынешней кампании Жоау забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Статистика игроков чемпионата России сезона-2019/2020.