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В Нигерии похитили двух футболистов. Третьему удалось сбежать

В Нигерии похитили двух футболистов. Третьему удалось сбежать
Футбол / Прочие турниры 0

В Нигерии произошло похищение двух профессиональных футболистов, сообщает BBC.

Игрок «Абиа Кометс» Бенджамин Илайомэд вместе с двумя представителями «Супер Иглз», Дайо Оджо и Эммануэлом Джеймсом, ехали на автомобиле по автостраде из города Акуре, когда произошёл инцидент. В результате нападения Илайомэд и Оджо были похищены, а Джеймсу удалось сбежать.

Как отмечает издание, в Нигерии это первый случай похищения в профессиональном футболе с января 2019 года. Тогда жертвой преступников стал бывший тренер клуба «Катсина Юнайтед» Абдуллахи Биффо. Позднее он был отпущен.

В настоящее время чемпионат Нигерии наряду с большинством профессиональных лиг по всему миру приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

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