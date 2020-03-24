В Нигерии похитили двух футболистов. Третьему удалось сбежать
В Нигерии произошло похищение двух профессиональных футболистов, сообщает BBC.
Игрок «Абиа Кометс» Бенджамин Илайомэд вместе с двумя представителями «Супер Иглз», Дайо Оджо и Эммануэлом Джеймсом, ехали на автомобиле по автостраде из города Акуре, когда произошёл инцидент. В результате нападения Илайомэд и Оджо были похищены, а Джеймсу удалось сбежать.
Как отмечает издание, в Нигерии это первый случай похищения в профессиональном футболе с января 2019 года. Тогда жертвой преступников стал бывший тренер клуба «Катсина Юнайтед» Абдуллахи Биффо. Позднее он был отпущен.
В настоящее время чемпионат Нигерии наряду с большинством профессиональных лиг по всему миру приостановлен в связи с пандемией коронавируса.
Читайте также
- 24 марта 2020
-
17:19
-
17:18
-
16:59
-
16:58
-
16:54
-
16:29
-
16:28
-
16:15
-
16:04
-
16:00
-
15:51
-
15:47
-
15:37
-
15:18
-
14:53
-
14:48
-
14:23
-
14:11
-
13:56
-
13:39
-
13:20
-
13:02
-
12:47
-
12:38
-
12:37
-
12:17
-
12:13
-
11:50
-
11:41
-
11:24
-
11:10
-
11:08
-
10:51
-
10:36
-
10:30
Партнерский контент