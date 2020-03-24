В Нигерии похитили двух футболистов. Третьему удалось сбежать

В Нигерии произошло похищение двух профессиональных футболистов, сообщает BBC.



Игрок «Абиа Кометс» Бенджамин Илайомэд вместе с двумя представителями «Супер Иглз», Дайо Оджо и Эммануэлом Джеймсом, ехали на автомобиле по автостраде из города Акуре, когда произошёл инцидент. В результате нападения Илайомэд и Оджо были похищены, а Джеймсу удалось сбежать.



Как отмечает издание, в Нигерии это первый случай похищения в профессиональном футболе с января 2019 года. Тогда жертвой преступников стал бывший тренер клуба «Катсина Юнайтед» Абдуллахи Биффо. Позднее он был отпущен.



В настоящее время чемпионат Нигерии наряду с большинством профессиональных лиг по всему миру приостановлен в связи с пандемией коронавируса.