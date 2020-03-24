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Бывший футболист «Зенита» Астафьев заразился коронавирусом

Бывший футболист «Зенита» Астафьев заразился корон
Бывший футболист «Зенита» Астафьев заразился коронавирусом
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Полузащитник «Ленинградца» Максим Астафьев попал в число заражённых коронавирусом, сообщает Sport24.

По информации издания, тест 37-летнего футболиста оказался положительным. В настоящее время Максим находится в Боткинской больнице.

Ранее вместе с Астафьевым был госпитализирован его одноклубник – защитник Илья Баннов. Его тест дал отрицательный результат, в связи с чем он был выписан. Изначально у обоих футболистов повысилась температура.

Астафьев является воспитанником «Зенита», в котором начинал карьеру и играл с 2000 по 2004 год. В дальнейшем хавбек защищал цвета ряда российских клубов, среди которых «Луч», «Ростов», «Сибирь», «Томь», «Тосно», «Мордовия» и «СКА-Хабаровск».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.

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