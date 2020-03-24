Ж. Мариу: русские больше похожи на англичан, чем на португальцев или итальянцев

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, ранее выступавший за лондонский «Вест Хэм Юнайтед», миланский «Интер» и лиссабонский «Спортинг», сравнил города и менталитет жителей тех стран, в которых жил.

«Конечно, есть много больших отличий, потому что Португалия и Италия очень похожи друг на друга, мы «латиносы». У нас одинаковые привычки, мы одинаково выражаемся. Мы не совсем такие же, но похожи. Да, конечно, мы улыбаемся чаще, чем русские. Я бы сравнил русских больше с англичанами: серьёзнее, почтительнее. На первый взгляд кажется, что люди злые, но это не так. Теперь я стал лучше узнавать людей. Действительно удивлён добротой русских.

Мой любимый город — Лондон. Я любил и знал его, даже когда там не жил. Для меня это город номер один. После Лондона я бы назвал Москву, потому что они похожи: большие города, большие магазины, рестораны, большие возможности. Из-за моего образа жизни мне в Москве нравится больше, чем в Милане, поскольку там всё по-другому. Например, взаимодействие людей. Здесь у вас больше приватности, люди более уважительные. После Лондона я бы назвал Москву, мне нравится жить в таком большом городе», — сказал Мариу в интервью пресс-службе «железнодорожников».