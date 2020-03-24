Рейна сообщил, что у него появились симптомы коронавируса

Вратарь «Астон Виллы» Пепе Рейна, права на которого принадлежат «Милану», рассказал о симптомах коронавируса и своём самочувствии.
«На неделе у меня были симптомы как при заражении коронавирусом: сухой кашель, жар и затруднённое дыхание. Но сейчас я чувствую себя лучше. Я постоянно слежу за новостями из Испании, Италии и Англии. У меня много близких, поэтому я хочу знать, что присходит и какие решения принимаются.
Чем больше мы соблюдаем рекомендации, тем быстрее всё закончится. К изоляции нужно относиться серьёзно. Уверен, что эта ситуация объединит нас и сделает сильнее», — цитирует Рейну Football Italia со ссылкой на El Partiziado De Cope.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.
- 24 марта 2020
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