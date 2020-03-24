«Рубин» прошёл тест на коронавирус. В клубе нет ни одного заражённого

Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила, что все футболисты, тренеры и персонал клуба прошли тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19).

«Стали известны результаты анализов ФК «Рубин» на COVID-19. Согласно заключению врачей, у всех игроков, тренерского штаба и персонала клуба инфекции не выявлено», — говорится в сообщении казанцев в «Твиттере».

«Рубин», набрав 23 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда из Казани одержала 5 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 17 159 человек.

Результаты матчей чемпионата России сезона-2019/2020.