«Рубин» прошёл тест на коронавирус. В клубе нет ни одного заражённого
Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила, что все футболисты, тренеры и персонал клуба прошли тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19).
«Стали известны результаты анализов ФК «Рубин» на COVID-19. Согласно заключению врачей, у всех игроков, тренерского штаба и персонала клуба инфекции не выявлено», — говорится в сообщении казанцев в «Твиттере».
«Рубин», набрав 23 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда из Казани одержала 5 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 17 159 человек.
Результаты матчей чемпионата России сезона-2019/2020.
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