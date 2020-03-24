Холанд стал главной трансферной целью «Реала»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может покинуть команду спустя всего полгода после перехода.



Как сообщает Marca, 19-летний футболист стал приоритетной трансферной целью мадридского «Реала» на летнее межсезонье. «Сливочные» хотят заполучить игрока, способного стабильно забивать, и видят в Эрлинге идеального кандидата на эту роль. По оценке издания, цена на норвежца, которая в настоящее время составляет € 75 млн, снизится после окончания паузы в европейском футболе, связанной с пандемией коронавируса.



Отмечается, что «Реал» также следит за Лаутаро Мартинесом из «Интера» и Тимо Вернером из «РБ Лейпциг». Однако Холанд нравится «сливочным» больше, чем немец, а также пользуется преимуществом перед аргентинцем в связи с действующим в Испании лимитом на футболистов из стран, не входящих в состав Евросоюза.



Холанд перешёл в «Боруссию» в январе этого года из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. В немецкой Бундеслиге Эрлинг провёл 8 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас.

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